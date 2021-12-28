Россияне рассказали, что собираются успеть сделать до Нового года
SuperJob: 14% опрошенных россиян планируют успеть купить подарки до Нового года
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:09, 28 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Около 14% опрошенных компанией SuperJob россиян хотят успеть купить подарки родным и близким до Нового года. 6% респондентов намереваются убраться дома до праздника, а 5% планируют украсить ёлку до боя курантов, пишет «Газета.Ru».
Каждый двадцатый (5%) россиянин надеется успеть до января доделать ремонт. Также 5% мечтают просто отдохнуть, — говорится в отчётах исследования.
4% заявили о намерении сходить к врачу до Нового года, столько же россиян хотели бы провести время с семьёй или подготовиться к празднику.
Среди других важных дел, которые россияне хотели бы закончить до наступления Нового года, были: бросить курить, выздороветь, закончить обучение, получить водительское удостоверение, сдать экзамены, постричься, дочитать книгу, довязать свитер и много прочих (27%), — говорится в сообщении SuperJob.
Ранее стало известно, что россияне наиболее активно заказывают в интернет-магазинах в качестве подарков к Новому году различные гаджеты и носимую технику, ювелирную продукцию и детские игрушки. Кроме того, в декабре почти в два раза увеличилось число заказов подарков для самых маленьких.