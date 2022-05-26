Россияне признались, как сильно они боятся оспы обезьян SuperJob: 60% россиян не боятся заразиться оспой обезьян

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Вирус оспы обезьян вызывает наибольший страх у россиянок старше 45 лет. Такие данные получил в результате опроса сервис по поиску работы SuperJob. При этом большинство граждан заболеть не опасаются и прививку от оспы делать, в случае необходимости, не планируют. Результаты исследования публикует РБК.

Согласно полученным данным, очень боятся оспы обезьян только 8% россиян. 32% сообщили, что «немного опасаются», а 60% полностью исключают для себя страх заражения.

Женщин вирус пугает больше, чем мужчин. У россиян старше 45 лет опасений больше, чем у более молодых граждан, хотя именно старшее поколение практически полностью привито от вируса оспы человека, — говорится в пояснении к опросу.

Очень бояться заражения 11% женщин и 7% мужчин. При этом в категории «до 34 лет» очень боятся заразиться 3% респондентов и совсем не боятся 63%. В категории «45 и старше» эти показатели 8% и 57% соответственно.

Однозначно готовы сделать прививку от оспы 16% участников опроса (16% мужчин и 15% женщин), «скорее да» — 23% (24 и 22% соответственно). Однозначно не готовы делать прививку 31% граждан (31% мужчин и 31% женщин), скорее не привьются 30% (29% мужчин и 32% женщин). Больше всего противников вакцинации от оспы среди тех, кто прошёл курс прививок от коронавируса: 41% скорее против и 42% однозначно против.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян в мире. В 17 странах подтверждены случаи инфицирования, больше всего их зарегистрировано в Испании. В ВОЗ считают, что необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян нет. Такое мнение высказал представитель организации Ричард Пибоди. По его словам, справиться со вспышкой заболевания помогут безопасное сексуальное поведение и мытьё рук.