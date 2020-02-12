https://static.news.ru/photo/589ddaa0-4d91-11ea-b8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ian Murray/imageBROKER.com/Global Look Press

Посольство Шри-Ланки в Москве сообщило, что визы для въезда в государство для россиян снова стали платными. Онлайн-оформление документа обойдётся в $30.

Получение разрешения на пересечение границы непосредственно в аэропорту на $10 дороже, передаёт «Интерфакс». Дети до 12 лет платить за визу не должны. Новый правила вступили в силу с 1 февраля.

Для получения визы в аэропорту Шри-Ланки необходимо предоставить обратный билет, ваучер на проживание в отеле и подтвердить финансовое состояние (наличные или выписка из банка на английском языке), — отметили в диппредставительстве.

Бесплатные визы были введены в августе 2019 года, когда после терактов туристический поток в республику упал. Оформить документы без оплаты могли граждане 45 стран, включая Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Португалии ввели ограничения на выдачу «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), предоставляемых в обмен на инвестиции. Соответствующие поправки утвердил парламент страны 5 февраля. По данным Portal de Notícias, авторами инициативы стали депутаты правящей соцпартии премьер-министра Антониу Кошты.