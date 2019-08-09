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Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ провели исследование и выяснили, что россияне стали меньше доверять коллегам, друзьям и родственникам.

Уровень доверия к коллегам снизился на 25%, к друзьям — на 18,2%. Родным стали меньше доверять на 12,6%, приводит «Российская газета» данные опроса.

30% респондентов считают, что число тех, кто входит в круг доверия, снизился. При этом 6% опрошенных отметили увеличение числа людей, которым можно довериться.

Однако Россия обгоняет многие страны по уровню доверия и находится рядом с США. Там своему окружению доверяют 35% населения, отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он отметил, что исследования института совпадают с данными РАНХиГС. При этом эксперт подчёркивает, что не наблюдает сильного падения уровня доверия в России. При этом нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию, как Китай и Швеция, где этот показатель составляет 60%.

Ранее ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что каждый второй россиянин читает книги. При этом покупка литературы более распространена, чем чтение.