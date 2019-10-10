https://static.news.ru/photo/8568dfde-543c-11e9-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Число перевезённых всеми видами транспорта россиян снижается, а востребованность услуг такси выросла в четыре раза с 2008 года.

В Росстате рассказали, что в 2018 году было совершено 30,1 млн поездок на такси, тогда как в 2008-м — 7,3. Также вдвое выросло число летающих самолётами — с 51 млн человек в 2008 году до 118 млн в 2018-м, передаёт RT .

Спрос на железнодорожные поездки при этом падает: если в 2008 году поездами добирались 1,3 млрд людей, то в 2018-м этот показатель снизился до 1,1 млрд. Такая же ситуация наблюдается с трамвайными и автобусными перевозками, они упали с 2,5 млрд до 1,2 млрд и с 14,7 до 10,9 совершённых поездок соответственно.

Как писал News.ru ранее, объём нелегального рынка такси в России с 2017 года увеличился на 35% и достиг отметки в 101 млрд рублей. Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве страны, доля нелегального рынка составляет не менее 12% от общего объёма.