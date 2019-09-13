Большинство россиян (58%) не доверяют российским СМИ. 54% населения считают, что газеты, радио и телевидение необъективно освещают политическую ситуацию в России, не согласны с ними только 25%.
При этом количество людей с высшим образованием, которые сомневаются в получаемой информации, составляет 64%. Неполными данные о политике в СМИ считают 66% респондентов. Среди выпускников вузов — 73%.
Говоря об экономической ситуации, необъективность СМИ отметили 57% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 25%. Ещё меньше — 15% — уверены в полноте предоставляемой им информации. 70% россиян считают данные неполными.
В целом 48% участников опроса заявили, что ситуация в России на самом деле хуже, чем о ней говорят журналисты. Об этом сообщает
Ранее News.ru писал, что граждане РФ стали лучше понимать, куда обращаться в случае нарушения их прав в банке или страховой компании. Однако число россиян, которые стараются иметь денежную «подушку безопасности», с 2013 года снизилось.