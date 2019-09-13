https://static.news.ru/photo/f6d3f948-d541-11e9-9f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Большинство россиян (58%) не доверяют российским СМИ. 54% населения считают, что газеты, радио и телевидение необъективно освещают политическую ситуацию в России, не согласны с ними только 25%.

При этом количество людей с высшим образованием, которые сомневаются в получаемой информации, составляет 64%. Неполными данные о политике в СМИ считают 66% респондентов. Среди выпускников вузов — 73%.

Говоря об экономической ситуации, необъективность СМИ отметили 57% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 25%. Ещё меньше — 15% — уверены в полноте предоставляемой им информации. 70% россиян считают данные неполными.

В целом 48% участников опроса заявили, что ситуация в России на самом деле хуже, чем о ней говорят журналисты. Об этом сообщает ФОМ на основе данных опроса, проведённого 25 августа 2019 года в 104 населённых пунктах РФ среди 1500 респондентов от 18 лет и старше.

Ранее News.ru писал, что граждане РФ стали лучше понимать, куда обращаться в случае нарушения их прав в банке или страховой компании. Однако число россиян, которые стараются иметь денежную «подушку безопасности», с 2013 года снизилось.