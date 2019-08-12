Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие грибы предпочитают собирать жители России.
По данным социологов, белые грибы хотят видеть в своих корзинах 52% граждан. Подберёзовики любят 35%, подосиновики — 33%, опята — 28%, маслята — 23%, грузди — 21%, а лисички — 20%. По 1% опрошенных собирают волнушки, моховики и сморчки.
В среднем за один поход в лес каждый человек приносит пять килограммов грибов. При этом грибникам из Сибири и Приволжья везёт ещё больше — их «урожай» достигает семь и шесть килограммов соответственно.
Больше всего ходить на грибную охоту любят жители Москвы и Санкт-Петербурга. Второе место заняли города-миллионники, а третье — населённые пункты с 500-950 тысячами жителей.
Согласно результатам опроса, 48% россиян собирали грибы последние год-два, 25% ходили на рыбалку, 8% искали травы, 4% охотились, а 44% ничего из этого не делали.
Чаще всего грибниками являются мужчины (46%), а большинству женщин не интересны собирательство, охота и рыбалка.
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