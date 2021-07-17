Россияне назвали главные недостатки своего жилья

Чаще всего россияне предъявляют претензии к плохой освещённости жилых подъездов, говорится в исследовании Росстата. Гражданам также не нравятся шум и пыль с улицы и громкие звуки от соседей.

На недостаток света пожаловались 13% семей, на грязный воздух и пыль — 11,4%, на шумных соседей — 11,3%. Ещё 7,2% недовольны холодом в квартирах, 6,2% — сыростью. Также домохозяйства отмечают недостаток солнечного света, наличие насекомых или грызунов, а также нарушение общественного порядка в районе своих домов. При этом почти 64% семей не назвали ни один из перечисленных пунктов в своих опросах.

Накануне Росстат назвал регион РФ, где сильнее всего упала ожидаемая продолжительность жизни. Им стала Чеченская Республика, передаёт РБК. По информации службы, показатель снизился во всех субъектах России. В среднем за 2020-й он опустился на 1,8 года — до 71,54 года. В Чечне потери составили 3,8 года (5%).

Ранее сообщалось, что больше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода. В странах Европы этот показатель вдвое, а то и втрое ниже. По сути, это означает, что реальная инфляция для большей части населения страны измеряется двузначными числами. По оценкам экспертов, в условиях падающих доходов и растущих ценников на продукты питания граждане стали тратить на еду минимум на 15% больше, чем год назад.