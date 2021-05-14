Россияне назвали главные недостатки интернета

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Россияне назвали основные недостатки интернета. Согласно результату опроса банка «Открытие», больше всего жителей нашей страны не устраивает отсутствие контроля за информацией и проверки её достоверности, пишет РИА Новости.

Главными недостатками «всемирной паутины» граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки её достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), — говорится в сообщении аналитиков.

На третьем месте стоит обилие агрессии и нетерпимости в социальных сетях (41%). Известны случаи, когда это приводило к развитию психических заболеваний, особенно у младшего поколения.

Кроме того, 39% граждан считают, что интернет «отъедает» слишком много времени, а ещё 35% респондентов выразили мнение, что «глобальная паутина» отрывает от реальной жизни.

Тем не менее, большинство всё-таки отметило, что интернет полезен. В частности, 93% участников опроса считают полезным поиск информации в Сети, а также заказ товаров и услуг (65%), оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%). На четвёртом месте оказался просмотр кино и видео (61%), а на пятом — общение в Сети (51%).

Ранее сообщалось, что в России полностью отказаться от Интернета готовы 12% граждан. Ещё 31% готовы частично ограничить его использование. Не готовы отказаться от использования Интернета ни в каких объёмах 58% респондентов, поскольку считают его обязательной частью своей жизни