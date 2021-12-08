Россияне готовы потратить на новогодние подарки детям более 3 тысяч рублей

Новое исследование Райффайзенбанка показало, что большинство российских родителей готовы потратить на новогодний подарок ребёнку более 3 тысяч рублей. При этом 6% родителей были бы счастливы потратить на подарок до тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму 1–3 тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребёнку более 3 тысяч рублей. Интересно, что годом ранее к таким тратам были готовы 58% родителей, — сказано в исследовании.

Специалисты также выяснили, что в этом году ожидания детей в плане подарков совпадают с тем, что российские родители реально собираются дарить. Так, 46% подарят игрушки, сладости — 34%, гаджеты — 31%. При этом 81% родителей признались, что точно знают, какой подарок желает их ребёнок.

Ранее специалисты университета «Синергия» заявили, что цены на продукты и товары перед Новым годом увеличатся на 3–7%. Речь идёт о самых популярных категориях: мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе.

Эксперты также называют в числе причин проблемы с поставками из-за пандемии COVID-19, а также предновогодний спрос на продукты. При этом немаловажную роль сыграла инфляция в этом году, которая вместо прогнозируемых 6,2% поднялась до 7,9%.