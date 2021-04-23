Россиянам сохранят зарплату в длинные выходные

https://static.news.ru/photo/51c7aa3e-a43f-11eb-9015-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Грибакова.

По опыту предыдущего года? Эти выходные дни объявят нерабочими с сохранением заработной платы, — сказал он агентству.

При этом он добавил, что нужно дождаться публикации соответствующего указа президента Владимира Путина.

Юрист также отметил, что на указанные дни не будут распространяться правила, предусмотренные для государственных праздников. Если работник запланировал на этот период отпуск, его нельзя будет продлить за счёт того, что дни объявлены нерабочими.

Что касается возможности отмены отпуска, то это вопрос необходимо решать с работодателем. Работнику, желающему отказаться от запланированного на начало мая отпуска, следует ссылаться на указ главы государства.

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Свою инициативу она объяснила эпидемиологической ситуацией в России. В Кремле при этом отметили, что новый локдаун вводиться не будет.

Первый замглавы думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил отказаться от практики делать праздничные дни выходными. По его словам, если россияне будут отдыхать во все праздники, то «не будет экономики».