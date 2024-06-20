Россиянам разрешат убивать? Что не так с законом о самообороне

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому гражданам разрешат защищать свое жилище от злоумышленников любыми доступными способами. Авторы инициативы утверждают, что в российском законодательстве должен быть введен принцип «мой дом — моя крепость». По их мнению, с действующим законом о самообороне много проблем, но и у нового законопроекта нашлись критики. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как могут измениться пределы самообороны?

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, УК РФ предлагается дополнить отдельной нормой, которая будет регулировать вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилья обороняющегося.

«Предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище», — говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта председатель комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов пояснил NEWS.ru, что базовый принцип «мой дом — моя крепость», который действует во многих развитых странах, следует закрепить в нашем уголовном праве.

«Обороняющийся не должен рассуждать и опасаться, что потом сам окажется на скамье подсудимых. Он вправе любыми методами защищать своё жилище, свою жизнь, своё здоровье, своих близких», — указал Нилов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его мнению, каждый нападающий, злоумышленник, вор, преступник, насильник, грабитель должен понимать, что «может получить пулю в лоб из травматического пистолета или сковородкой по голове, и все это может закончиться для него летальным исходом». «И за это обороняющемуся ничего не будет», — подчеркнул Нилов.

Другой соавтор законопроекта — первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев полагает, что новый закон ограничит возможность правоохранительным органам предъявлять несправедливые обвинения в превышении пределов самообороны людям, которые защищали свою жизнь или жизнь близких.

«Внесенный законопроект призван не только закрепить право граждан защищаться на своей территории, но и преследует своей целью переломить судебную практику в пользу честных людей, а не пострадавших преступников», — объяснил в разговоре с NEWS.ru Кошелев.

Что не так с предложением депутатов

Предложенное депутатами внедрение принципа «мой дом — моя крепость» чревато в российских условиях побочными последствиями, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. По его словам, такая норма не учитывает все возможное разнообразие ситуаций.

«К сожалению, у нас сложилась судебная практика, согласно которой кто меньше пострадал — тот и виноват. Очередное депутатское нововведение имеет право на существование, однако оно порождает целый ряд вопросов. Например, если мальчишка перемахнул через забор и залез на чужую яблоню, его можно застрелить? Или если бывший супруг ломится в дверь, чтобы увидеть своего ребенка, то что делать в этой ситуации?» — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Князев также полагает, что норма может развязать руки чрезмерно агрессивным людям.

«Есть опасность, что некоторые россияне начнут чересчур рьяно защищать свои дома. Например, сосед, будучи навеселе после корпоратива, может перепутать квартиру и начать ломиться в соседнюю. Означает ли это, что его надо нейтрализовать любыми доступными способами?»

Плох ли действующий закон о самообороне

Некоторые юристы, опрошенные NEWS.ru, отмечают, что дискуссия о юридических рамках самообороны в России давно назрела. Сейчас они регулируются Уголовным кодексом. Согласно статье 37 УК РФ, применение силы при защите личности или имущества допускается при прямом нападении на человека либо при угрозе насилия, опасного для жизни обороняющегося, если другие способы защиты недоступны или неприменимы. Однако закон накладывает ограничения на средства обороны.

«Это означает, что лицу разрешается использовать только такую силу или оружие, которые соответствуют обстоятельствам. Если человек превышает пределы необходимой самозащиты и наносит избыточные повреждения напавшему, то это уже может квалифицироваться как злоупотребление правом на самозащиту», — пояснил NEWS.ru преподаватель права и владелец юридического бюро Антон Палюлин.

Нормы российского законодательства, касающиеся допустимой обороны, нисколько не хуже аналогичных норм любой цивилизованной страны, включая США, где принцип «мой дом — моя крепость» возведен в абсолют, утверждает в беседе с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач. По его оценкам, проблема не в отсутствии нормы, а в нежелании ее правильно применять следственными органами и судом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«При этом высшая судебная инстанция уже неоднократно давала разъяснения по правоприменению таких норм. Однако раз предлагают новшество, значит, нижестоящие суды подчас игнорируют позицию Верховного суда РФ и трактуют сомнения не в пользу обвиняемого. Проблема не в том, какова норма, а в том, какова судебная система, ее применяющая», — отметил Храпач.

По его мнению, очередная депутатская инициатива, скорее всего, закончится ничем, поскольку в ее формулировках слишком много неопределенностей для слишком широкого трактования.

Правда ли что в других странах можно убивать незваных гостей?

Схожие с российскими положения закона есть и в других странах. Например, в США концепция castle doctrine («зáмковая доктрина») позволяет обладателям оружия использовать силу для защиты своего жилья даже без предварительного требования покинуть домовладение. Однако в Америке также действует условие об ограничении самообороны до пределов необходимости.

В любой стране, говорит юрист Палюлин, важно помнить о том, что законность самозащиты и правомерность ее пределов будет определена компетентными органами после расследования инцидента. Убийство безоружного, очевидно неопасного посетителя будет являться превышением необходимой самообороны.

По словам Палюлина, редкие исключения существуют в законодательстве ФРГ и Польши: владельца дома, убившего безоружного нежданного гостя, могут оправдать, если будет доказано, что обороняющийся действовал в шоковом состоянии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как россияне попадают под следствие после самообороны

Одна из громких историй, когда россиянина обвинили в превышении норм самообороны, произошла в апреле 2012 года. В городе Богородицке Тульской области четверо вооруженных грабителей ворвались в дом, где проживал предприниматель с супругой, его взрослая дочь и четверо малолетних детей, младшему из которых было около года. Злоумышленники жестко избили членов семьи, однако мужчина смог схватить кухонный нож и нанести троим нападавшим смертельны удары. Четвертый грабитель скрылся. После случившегося глава СК Тульской области заявила о возможном превышении необходимой самообороны коммерсантом, объяснив, что на это указывает характер ранений, от которых погибли нападавшие. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», однако позднее оно было прекращено.

Еще одна резонансная история произошла в том же 2012 году. Студентка юрфака Александра Лоткова открыла стрельбу на станции «Цветной бульвар». По словам девушки, таким образом она отбивалась от хулиганов. Лоткова рассказывала, что к ней и ее друзьям подошли трое нетрезвых молодых людей, они начали приставать и угрожать. У двоих из агрессоров оказались при себе ножи. Завязалась драка, в результате которой одного из приятелей студентки ранили. Тогда девушка достала травматический пистолет и несколько раз выстрелила. В итоге двое участников драки были ранены. Студентку приговорили к трем годам заключения. В декабре 2014 года она вышла на свободу досрочно.

23-летняя Екатерина Пронина из Белозерска Вологодской области также оказалась за решеткой за превышение пределов самообороны. Зимой 2015 года ее гражданский супруг пришел домой пьяным, после чего набросился на девушку и разбил ей голову металлической битой. Защищаясь, девушка схватила кухонный нож: в ходе следствия она заявляла, что хотела всего лишь напугать агрессивного супруга. Однако началась драка, и Екатерина ударила мужчину ножом. От полученного ранения тот скончался на месте. Суд пришел к выводу, что девушка превысила пределы самообороны, и приговорил ее к лишению свободы на два года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Новосибирска Виктор Ганчар осенью 2014 года тоже поплатился за превышение пределов самообороны. Ганчар убил пьяного мужчину, ворвавшегося к нему в дом. Неизвестный схватил маленькую дочь Виктора, и мужчина бросился на ее защиту — выставил агрессора за дверь и несколько раз ударил его. В итоге нападавший скончался от разрыва печени. Первоначально новосибирца приговорили к семи годам колонии строгого режима. Однако позднее, после резонанса в СМИ, дело было пересмотрено. Мужчину освободили, однако за решеткой он был вынужден провести более года.

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