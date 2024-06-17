В Госдуме назвали слабое место законопроекта о превышении самообороны Депутат Валеев: законопроект о превышении самообороны не получит поддержки

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Законопроект о превышении самообороны не получит поддержки, считает заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнст Валеев. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что данная инициатива необоснованно расширяет возможности обороны.

Дело в том, что это достаточно необоснованно расширяет возможности обороны. В целом сообщество юристов считает, что существующие пределы необходимой самообороны достаточно защищают интересы и защищающегося, и нападающего. Поэтому я не уверен, что такая инициатива получит поддержку, — пояснил парламентарий.

Депутат напомнил, что это уже не первый раз, когда вносится подобная инициатива. Так, рассказал Валеев, ЛДПР уже выходила с подобным законопроектом, но тогда он получил отрицательные отзывы Верховного суда и правительства.

Это уже не первый заход с такой идеей. ЛДПР неоднократно выходила с такой инициативой, получали отрицательное заключение Верховного суда, правительства. Госдума критически отнеслась к этому вопросу, — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что в российскую Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище. Изменения в Уголовный кодекс РФ предложил депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.