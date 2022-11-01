Правозащитница оценила идею изменения закона о самообороне для женщин Правозащитница Айвар: идея расширения возможностей по самообороне для женщин — профанация

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Инициатива изменения закона о допустимой самообороне и введение в него дополнительных возможностей для женщин является профанацией, заявила в беседе с «Радио 1» адвокат и правозащитница Людмила Айвар. По ее словам, действующий закон дает исчерпывающие описания действий, которые можно назвать необходимой самообороной или ее превышением. Юрист также напомнила, что не так давно Верховный суд расширил пределы этих понятий.

С точки зрения дополнительных возможностей для женщин и расширения в пределах необходимой самообороны, я думаю, это всё профанация <...>. Верховный суд РФ не так давно принял постановление, которое описывает, что такое необходимая самооборона, и расширил её пределы, — сказала Айвар.

Адвокат подчеркнула, что поддерживает привлечение общественного внимания к проблеме насилия, однако, по ее мнению, российское законодательство описывает достаточный объем правовой нормы для защиты жертвы от насильственных действий. Помимо того, правозащитница призвала продвигать законопроекты по профилактике семейно-бытового насилия.

Правозащитники в августе провели цифровой мониторинг вынесенных в 2020–2021 годах приговоров по трём статьям УК, связанным с лишением жизни потерпевших. Авторы исследования выяснили, что во время пандемии более 70% убитых женщин погибли от домашнего насилия. В предыдущие годы цифры были ниже, хотя также настораживали общественность, даже несмотря на то что в МВД говорили о тенденции к снижению данного явления. Рост насилия профильные НКО связывают с введением вынужденного в условиях COVID-19 режима самоизоляции, что, по их мнению, лишний раз доказало, что проблема носит системный характер и требует соответствующего решения.