Эксперт назвал самое эффективное средство самообороны Эксперт по безопасности Кикашвили посоветовал носить с собой газовый баллончик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские законы позволяют гражданам защищаться в случае нападения, однако превышение самообороны в стране уголовно наказуемо, рассказал ректор Академии самообороны и безопасности Константин Кикалишвили в беседе со «Звездой». По его словам, лучшим средством для защиты является газовый баллончик. Однако, самооборона считается превышенной, если обороняющемуся не были нанесены увечья.

Например, если человек нападает с ножом, зашел в вашу квартиру, поранил близких, надругался над родственниками, детьми, а вы выхватили нож и убили его, то это будет считаться превышением самообороны, потому что по закону вам должны быть нанесены увечья, которые становятся угрозой жизни. Только после этого летальный исход считается самообороной, — объяснил эксперт.

На улице лучше всего защищаться газовым баллончиком. Это средство позволяет человеку убежать от нападавшего, парализуя злоумышленника. Однако к использованию баллончика нужно тоже подготовиться, чтобы знать дистанцию и как распылять его. Необходимо понимать, что применение газового баллончика в закрытых пространствах может нанести вред обороняющемуся.

Ранее конфликт со стрельбой произошел у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Устроивший стрельбу мужчина уверяет, что применил оружие в целях самообороны. Стрелявшего задержали.