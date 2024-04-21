Российские законы позволяют гражданам защищаться в случае нападения, однако превышение самообороны в стране уголовно наказуемо, рассказал ректор Академии самообороны и безопасности Константин Кикалишвили в беседе со «Звездой». По его словам, лучшим средством для защиты является газовый баллончик. Однако, самооборона считается превышенной, если обороняющемуся не были нанесены увечья.

Например, если человек нападает с ножом, зашел в вашу квартиру, поранил близких, надругался над родственниками, детьми, а вы выхватили нож и убили его, то это будет считаться превышением самообороны, потому что по закону вам должны быть нанесены увечья, которые становятся угрозой жизни. Только после этого летальный исход считается самообороной,объяснил эксперт.

На улице лучше всего защищаться газовым баллончиком. Это средство позволяет человеку убежать от нападавшего, парализуя злоумышленника. Однако к использованию баллончика нужно тоже подготовиться, чтобы знать дистанцию и как распылять его. Необходимо понимать, что применение газового баллончика в закрытых пространствах может нанести вред обороняющемуся.

Ранее конфликт со стрельбой произошел у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Устроивший стрельбу мужчина уверяет, что применил оружие в целях самообороны. Стрелявшего задержали.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ