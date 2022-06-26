Министерство внутренних дел РФ утвердило криминалистические требования к техническим характеристикам оружия самообороны. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с 29 июня текущего года.
В документе указано, что огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а на стреляных гильзах должен содержаться комплекс признаков, достаточных для его идентификации.
Также ствол, затвор, барабан и ствольная коробка должны иметь маркировку индивидуального номера. Механизм оружия не приспособлен вести стрельбу очередями.
Кроме того, требования были установлены к распылителям и аэрозолям. Они должны иметь маркировку и наименование раздражающего вещества. Что касается электрошокеров, то они должны просто быть маркированы.