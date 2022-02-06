«Он на тебя с прутиком, ты с пистолетом»: самооборона в РФ может измениться

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила в правительство и Верховный суд РФ проект закона, который расширяет права россиян на защиту жилища «от любого преступного посягательства». Парламентарии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов предлагают внести изменения в Уголовный кодекс в части пределов необходимой обороны. В нынешней ситуации силовые ведомства могут злоупотреблять полномочиями и обвинять в превышении пределов необходимой самообороны людей, которые пытались защитить себя и свой дом от злоумышленников, намеревающихся подчас не только ограбить, но и покалечить, изнасиловать или похитить своих жертв, подчёркивают авторы поправок. Разработчики нововведений и юристы уверены, что нужно менять существующие правовые конструкции. Но, как выяснил NEWS.ru, без разъяснений Фемиды давно назревшие нововведения вряд ли будут работать.

«Резонанс возник только сейчас»

Авторы поправок предлагают дополнить ст. 37 УК РФ (необходимая оборона) уточнением, согласно которому превышением пределов необходимой обороны не являются «действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для его жизни или проживающих с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище».

В действующей редакции данной стати не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося, если этот человек «вследствие неожиданности посягательства» не мог «объективно оценить степень и характер опасности нападения». При этом преступлением не является причинение вреда «при защите личности и прав обороняющегося или других лиц <...> от общественно опасного посягательства».

Разработчики документа уверены, что положения ст. 37 УК РФ сегодня применяются недостаточно эффективно, поэтому для защиты от незаконного проникновения в жилище «целесообразно предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь и своих родных и близких от любого преступного посягательства», законодательно закрепив принцип «мой дом — моя крепость». Парламентарии также обращают внимание на то, что «в нынешних условиях снижения доходов и активизации преступного сообщества» принятие поправок «будет способствовать большей защищённости» людей.

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Как заявил NEWS.ru один из авторов инициативы Алексей Диденко, судьба законопроекта зависит в первую очередь от позиции Верховного суда. Он напомнил, что аналогичные предложения выдвигались и в прошлом, но в отличие от общественного запроса, не находили поддержки у экспертного сообщества.

Я уже третий созыв в Госдуме, и каждый созыв мы вносим эти поправки, однако резонанс возник только сейчас. Наверное, причиной стало то, что за прошедшие несколько лет имели место резонансные случаи, связанные с привлечением к ответственности лиц, которые, находясь в своём жилище и предпринимая необходимые меры самообороны, нанесли либо серьёзные травмы, либо смерть нападавшим. Таким образом, возникает необходимость вернуться к вопросам изменения правовых конструкций, которые регулируют ответственность граждан, действующих в условиях защиты себя, своей семьи и своего жилья. Концепция «мой дом — моя крепость» является одним из подходов, которые снимают необходимость обосновывать соразмерность пределов защиты и угрозы нападения. Начавшаяся дискуссия по этой теме должна выработать консолидированные подходы с тем, чтобы и судебная система, и граждане, и экспертное сообщество создали единую концепцию защиты от противоправных посягательств на жилище. Сейчас явно устаревшая конструкция не позволяет этого сделать. Алексей Диденко депутат Госдумы депутат Госдумы

Парламентарий надеется, что «правоприменительная практика ответила на ряд опасений, которые высказывались теми, кто был против принятия этих изменений». Диденко вспомнил также про дело сестёр Хачатурян, которое, по его мнению, «содержит очень много скрытых вещей», например таких, как вопрос о том, почему люди обороняются от насилия со стороны родственников с ножом, но не идут жаловаться в правоохранительные органы.

Это важные вещи, которые из-за подобных резонансных случаев выходят на более откровенный формат обсуждения — почему так происходит. Анализ причин, в условиях которых у этих девушек возник умысел, — это очень важная миссия. Это значит, что надо что-то менять. В других случаях, если преступник не боится с оружием идти ко мне домой, а я, находясь дома, боюсь применить оружие, то это значит, что что-то с правовым институтом не так и надо его редактировать, — добавил депутат.

«Совершенно несвязанные кейсы»

Комментируя NEWS.ru законодательную инициативу, юрист Юлия Федотова так же, как и Алексей Диденко, пояснила, что необходимы дополнительные разъяснения Верховного суда. В противном случае, по её убеждению, документ вряд ли будет работать.

У нас крайне редки случаи, когда суд всё-таки признаёт необходимую оборону и исключает преступность деяния. Так происходит из-за очень сложной юридической конструкции: нужно, чтобы было чётко выверено, чтобы причинённый вред был равным или меньшим предотвращаемому, а не так, чтобы на тебя человек идёт с прутиком, а ты на него с пистолетом. Плюс жизнь можно защищать как угодно, а здоровье или половую неприкосновенность — нет. Условно, если человека насилуют, жертва сексуального преступления не может убить насильника, если он не угрожает жизни. То есть сложная достаточно практика. Что касается конструкции по защите собственности, то как собственник я разделяю понятие «мой дом — моя крепость», а как юрист не очень понимаю, как это будет работать. По идее, если вооружённый человек приходит ко мне в квартиру, то абсолютно всё равно, какие у него намерения. Но сразу возникает вопрос: а если сотрудник полиции вскрывает дверь квартиры, имею ли я право его остановить? Юлия Федотова юрист юрист

Ранее в беседе с NEWS.ru на это же обратил внимание юрист Валерий Воробьёв. Он подчеркнул, что сейчас силовикам максимально расширяют полномочия — «оперативник вправе не представляться при проведении оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий, если экстренно необходимо», что может представлять угрозу жизни самих полицейских.

Как вы определите, кто к вам пришёл домой? Силовик с санкцией на обыск или обычный человек? Надо сильно обдумать [законопроект]. Границы самообороны должны быть, иначе получится лицензия на убийство силовиков, — подытожил Воробьёв.

В конце 2021 года в силу вступили поправки в закон «О полиции», которые, в частности, позволяют силовикам проникать в жилые помещения и на земельные участки «против воли граждан», если это нужно для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. При этом полицейские могут не предъявлять удостоверение и не раскрывать свои должности, если возникают «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью» либо когда сотрудник МВД должен «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение». В данной ситуации возникают вопросы о том, как предлагаемые поправки в УК будут соотноситься с возможными случаями, при которых владелец жилья окажет сопротивление полицейскому, без представления вломившемуся в его квартиру, например, по ошибке или злоупотребляя полномочиями.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако Алексей Диденко считает, что уже работающие поправки в закон «О полиции» и предлагаемые нововведения о защите владельцев жилья — это «совершенно несвязанные кейсы». По мнению парламентария, «проникновение сотрудников полиции в жилище не может быть противоправным по определению, если только у него нет преступного умысла, что тоже не исключено, но это всё-таки не является системным — тут, может быть, один эпизод на миллион».

От противоправного проникновения в жилище кого бы то ни было никто не застрахован ни сегодня, ни год назад. Полицейский при определённых условиях, прописанных в законе, может попасть в жилище. Например, когда нарушитель скрывается за дверью и требуется оперативное реагирование. Разумеется, в таком случае ни о каком представлении не может идти и речи. Полицейский и оружие имеет право применять при определённых обстоятельствах. Но это же не значит, что полиция с утра до вечера стреляет влево и вправо, — пояснил Диденко.

«Предъявляют несправедливые обвинения»

Резонансный случай, когда двое мужчин, оборонявшихся в жилом доме от нападения, застрелили несколько человек, а затем были освобождены от уголовной ответственности, произошёл 3 сентября 2016 года в Екатеринбурге. Изначально конфликт вспыхнул на дне рождения у местного жителя Александра Дутова. На торжествах друг именинника, бывший сотрудник спецназа МВД Олег Шишов разругался с сожителем дочери Дутова Дмитрием Пестриковым.

Через день словесная перепалка продолжилась рядом с домом Шишова, к которому Пестриков прибыл в сопровождении 20–25 своих друзей и знакомых, чтобы разобраться с «обидчиком». Некоторые «гости» были вооружены ножами и пистолетами. На стороне хозяина дома оказался Александр Дутов и ещё несколько человек. Попытка разобраться быстро переросла в перестрелку, в которой были ранены 12 человек, девять из которых были из числа поддержки Пестрикова. Двое из визитёров погибли. Однако следствие не нашло состава преступления в действиях Шишова и Дутова, сочтя что они не превысили допустимые пределы обороны. Зато представители нападавших, в том числе Дмитрий Пестриков, в начале 2019 года получили реальные сроки за участие в массовых беспорядках.

Однако такие случаи — редкость в судебной практике, о чём говорят авторы поправок в ст. 37 УК. В пояснительной записке к документу они отмечают, что сегодня законопослушный гражданин «ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники, незаконно проникая в жилище с преступными целями, ничем не ограничены».

Депутаты обращают внимание на то, что сегодня силовики «порой предъявляют несправедливые обвинения о превышении пределов необходимой обороны людям, защищавшим свою жизнь и жизни своих близких». Авторы законопроекта приводят статистику Судебного департамента, согласно которой за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ (убийство при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только два, по статье 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, оправдано не было никого.

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Оправдательные приговоры чаще выносят при освещении таких случаев в СМИ и их широком общественном резонансе, — подчёркивают депутаты.