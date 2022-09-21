Россиянам рассказали, в каких случаях школа ответственна за травмы детей В зону ответственности школ входит не только образование, но и охрана здоровья учеников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность за драку в школе, порчу школьного или других детей имущества несет именно учебное заведение, сообщил «МК — Калининград». По данным издания, зона ответственности работает в трех случаях: во время учебного процесса, школьных мероприятий, и когда ученики находятся на школьной территории.

Есть и еще один нюанс, о котором не знают многие родители. За 20 минут до и после занятий на школьном участке дети тоже находятся под надзором школы. Если дети получили какие-то травмы во время занятия спорта или даже драки в школе, то ответственность будет нести учреждение, — отметило издание.

Учебное заведение может освободиться от ответственности, но для этого нужно доказать свою непричастность. Например, когда учителя уже вызывали родителей, проводили беседы с учеником и объясняли правила безопасности. Это же касается случаев, если дети пришли на территорию школы во внеурочное время.

Ранее в городе Канске в Красноярском крае подросток во время повредил глаз игрушечной пулькой в ходе игры во время перемены в школе. Жертвой инцидента стал подросток 15 лет, в которого отрикошетил снаряд игрушечного пистолета. С гимназии, где учится школьник, взыскали 50 тысяч рублей за то, что администрация своевременно не оповестила о произошедшем родителей школьника.