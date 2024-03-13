Россиянам рассказали, почему лифты выходят из строя Эксперт по лифтам Клюшнев: подъемники часто «сходят с ума» по вине людей

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Одной из причин участившихся в последнее время чрезвычайных происшествий с лифтами в разных регионах России является ненадлежащая забота об этих механизмах, заявил в беседе с MK.RU директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев. По его словам, система безопасности лифтов «сходит с ума» в результате систематических нарушений правил пользования подъемниками и их несвоевременного ремонта.

Лифты сами по себе — не страшные звери, а безопасные, заботящиеся о людях устройства. Но, к сожалению, сами люди не всегда заботятся о лифтах, поэтому система безопасности не всегда срабатывает так, как положено, — подчеркнул эксперт.

Комментируя недавний инцидент в Шушарах, где в лифт с грузоподъемностью 630 кг втиснулись 13 человек, в том числе пятеро детей, из-за чего тот упал, Клюшнев уточнил, что исправный лифт должен подать звуковой сигнал о перегрузе, после чего работа устройства блокируется до тех пор, пока общий вес пассажиров в кабине не достигнет допустимых значений.

Согласно информации данным Ростехнадзора, в стране на сегодняшний день работают около 496 тысяч лифтов, из них почти 100 тысяч выработали отведенный им 25-летний ресурс. Как отмечает издание, на неудовлетворительное техническое состояние лифта — если он застревает, в кабине мигает свет, раздается нехарактерный шум механизма или сожжены кнопки — можно жаловаться в аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей подъемник компании. Ее телефон должен быть указан на информационной доске в кабине или на первом этаже. Основаниями для обращения в Ростехнадзор являются неконтролируемое движение лифта, если кабина проходит крайние положения первого и (или) последнего этажей, если кабина движется с открытыми дверьми, неисправность автоматического реверсирования дверей, а также если двери шахты можно открыть снаружи без спецключа, или они быстро закрываются при входе или выходе.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева предупредила, что в России может начаться эпидемия выхода из строя лифтов из-за из устаревания и износа. По мнению парламентария, к 2025 году Ростехнадзор начнет массово отключать лифты в домах, так как их дальнейшее использование будет опасно.