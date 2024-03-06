В ГД предсказали массовые отключения лифтов из-за износа Депутат Разворотнева: в России к 2025-му могут начать массово отключать лифты

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В России может начаться эпидемия выхода из строя лифтов из-за из устаревания и износа, заявила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее мнению, к 2025 году Ростехнадзор начнет массово отключать лифты в домах, так как их дальнейшее использование будет опасно.

Я считаю, что ситуация с лифтами может пойти по сценарию прорыва труб по всей России в январе. Это возможно, вполне вероятно. К 2025 году у нас Ростехнадзор начнет массово останавливать лифты. Я считаю, что надо срочно что-то делать, — сказала Разворотнева.

По ее мнению, чтобы избежать новой коммунальной катастрофы, подойдут любые меры поддержки. В частности, депутат предлагает предоставить производителям и монтажникам льготы на НДС. Это, по мнению Разворотневой, сделает стоимость лифтов дешевле и станет шагом к решению проблемы с их заменой.

Какие меры могут быть принять? Пока никакие, потому что мы обращаемся к правительству, вице-премьеру, министру на каждом заседании. К сожалению, пока мы не получаем ответа. Минстрой пытался в бюджет 2024-2026 годов подобные суммы ставить, но они не были поддержаны. Так что пока нельзя говорить, что в ближайшее время что-то произойдет, хотя хотелось бы надеяться, — добавила Разворотнева.

Ранее замгендиректора АДС «Лифтсервис» Алексей Зоточкин объяснил, как определить потенциально опасный лифт. По его словам, на это могут указывать резкие толчки, проблемы с электрикой и расшатывание кабины при движении. Кроме того, эксперт назвал опасными признаками рывки при открытии дверей и моргание света в кабине.