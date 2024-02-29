Названы признаки потенциально опасного лифта Эксперт Зоточкин: резкие толчки и рывки являются признаками опасного лифта

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Резкие толчки, проблемы с электрикой и расшатывание кабины при движении являются признаками потенциально опасного лифта, заявил NEWS.ru замгендиректора АДС «Лифтсервис» Алексей Зоточкин. По его словам, перед тем как поехать на свой этаж, стоит обратить внимание на рывки при открытии дверей и моргание света в кабине, поскольку это явные признаки, что с лифтом что-то не так.

До того как сесть в лифт, прислушиваемся, нет ли посторонних шумов, скрипа. Когда мы едем в кабине лифта, нужно обращать внимание, нет ли толчков, рывков, особенно при старте или торможении. На старых лифтах это очень заметно. Когда кабина подошла, смотрим, чтобы она стояла ровно с порогом дверей шахты, не выше и не ниже. Если кабина сильно расшатывается вправо и влево, это тоже один из опасных признаков. То есть большой зазор между направляющимися и башмаками кабины. Это самое страшное, что может произойти с кабиной лифта, — отметил Зоточкин.

Как посоветовал эксперт, подойдя к лифту, нужно обратить внимание, есть ли табличка с указанием заводского и учетного номеров, дата технического освидетельствования и службы лифта.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько заявил, что более 78% лифтов в жилом фонде России нуждаются в замене. По его словам, сейчас в России действует 545 тысяч лифтов и из них подлежат замене в соответствии с действующим регламентом 78,4 тысячи.