Лифт с людьми рухнул в жилом доме в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 5 марта лифт с людьми упал в жилой многоэтажке в Санкт-Петербурге, передает 78.ru. В кабине находилось 15 человек. Среди них в том числе есть дети.

Троих взрослых и ребенка доставили в больницу. Остальные от помощи отказались. По данным «Фонтанки», в лифте находилось 14 человек. Сообщается, что кабина сорвалась вниз из-за обрыва троса в результате перегруза. По данным комитета здравоохранения Северной столицы, среди госпитализированных двое несовершеннолетних.

Отмечается, что лифт находится в эксплуатации 10 лет, а в кабине по нормативу не должно находиться более восьми человек. По данным Telegram-канала SHOT, с представителями застройщика сейчас общаются полицейские.

В конце января в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа в одном из многоквартирных домов лифт с пассажирами рухнул в шахту. В кабине в момент падения находились несколько человек, которые не пострадали, отделавшись испугом.

До этого сообщалось, что в Хабаровске местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался самостоятельно выбраться из застрявшего лифта в момент, когда сломавшийся механизм чинил сотрудник, но упал в шахту. Мужчина, пролетевший 20 метров, сумел выжить и был госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб мозга, а также травмы груди и живота.