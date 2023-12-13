Пьяный хабаровчанин упал в шахту лифта и пролетел 20 метров Amur Mash: житель Хабаровска пытался выбраться из лифта и упал в шахту

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения пытался самостоятельно выбраться из застрявшего лифта, но упал в шахту, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Отмечается, что молодой человек пролетел 20 метров, однако остался жив. Его доставили в больницу, он получил ушиб мозга, травмы груди и живота.

Канал пишет, что мужчина вместе с девушкой возвращались в свою квартиру и решили подняться на лифте. Внезапно подъемник застрял между 9-м и 10-м этажами. На помощь паре пришел лифтер: он вскрыл кабину, помог выбраться девушке, а молодой человек решил выбраться сам, в результате чего сорвался в проем.

Ранее в подмосковном Королеве на предприятии 65-летняя женщина провалилась в шахту лифта с высоты третьего этажа, сломав позвоночник и ноги. Женщина не заметила, что кабина находится внизу, и упала на ее крышу. Инцидент произошел утром 31 октября.

До этого в октябре трое рабочих упали в шахту лифта с высоты 17-го этажа на стройке в Южно-Сахалинске. Строителей с различными травмами доставили в областную больницу. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности. Двое мужчин при падении смогли ухватиться за строительные леса, которые смягчили удар. Один из пострадавших был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом.