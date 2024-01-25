Лифт с пассажирами упал в жилом доме в Нижневартовске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа в одном из многоквартирных домов лифт с пассажирами рухнул в шахту, сообщает Telegram-канал «Мегаполис Югра». Согласно свидетельствам очевидцев, пострадавших нет.

Как пишет издание, инцидент произошел в жилом доме на Комсомольском бульваре. В кабине в момент падения находились несколько человек, которые не пострадали, отделавшись испугом.

Лифт ехал сверху, остановился на первом этаже и оторвался вниз, в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом, — сообщили изданию жители дома.

По словам свидетелей, подъемник был новым, его установили недавно в ходе капитального ремонта дома.

В декабре в Казани лифт сорвался с восьмого этажа жилого дома, остановившись между первым и вторым этажами. В кабине находилась девушка, она не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался самостоятельно выбраться из застрявшего лифта в момент, когда сломавшийся механизм чинил сотрудник, но упал в шахту. Мужчина, пролетевший 20 метров, сумел выжить и был госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб мозга, а также травмы груди и живота.