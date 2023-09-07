Стало известно, почему инженеры и IT-специалисты идут работать курьерами Юрист Яковлева: чаще всего работу курьером выбирают инженеры и IT-специалисты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чаще всего работу курьером выбирают представители инженерных специальностей, IT-специалисты и люди, окончившие экономические факультеты, рассказала NEWS.ru юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. По ее словам, у курьеров гибкий и удобный график работы, также это не оказывает сильной физической нагрузки.

Компании часто подстраиваются под сотрудника в плане графика работы. И, откровенно говоря, это не оказывает сильной физической нагрузки. И поэтому те специалисты, которые получили высшее образование, но не смогли устроиться по профессии, идут работать курьером. Помимо этого, работа курьером может хорошо оплачиваться, при большом количестве выполненных заказов, — рассказала Яковлева.

Эксперт отметила, что работа курьером достаточно востребована сейчас, потому что у людей не возникает никаких сложностей по трудоустройству.

Те специалисты, которые получили высшее образование, но не смогли устроиться по профессии, идут работать курьером. Причин на это может быть несколько — если у них недостаточно квалификации, не устроили условия работы или уровень заработка. Курьеры могут зарабатывать также, как инженеры, экономисты. При этом курьеры могут повлиять на свой доход количеством выполненных заказов, у инженеров как правило зарплата и премия фиксированные. Некоторые компании и вовсе не выплачивают премии, — добавила Яковлева.

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