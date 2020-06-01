Россиянам рассказали об уловках мошенников во время пандемии COVID-19

Злоумышленники на фоне пандемии коронавируса стараются обмануть россиян, используя их страхи. Именно поэтому гражданам предлагают «уникальные» товары, требуя обязательную предоплату.
Об особенностях работы мошенников
Отмечается, что обманом следует считать предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать цифровой пропуск на передвижение или сдать анализы. Также имели место случаи, когда грабители проникали в квартиры под видом врачей, социальных работников или людей, которые занимаются дезинфекцией.
Опасность быть обманутыми мошенниками существует и в Интернете. Например, людям присылают ссылки и просят перейти по ним. На открывшихся ресурсах требуется оставить персональные данные, которые потом будут использованы злоумышленниками в своих интересах. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендует россиянам пользоваться официальными источниками.
Ранее NEWS.ru сообщал, что управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о мошенниках, которые орудуют в столице в защитных комбинезонах. Они представляются сотрудниками ведомства и угрожают штрафами за нарушение режима самоизоляции.
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