Россиянам рассказали об уловках мошенников во время пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/51cb2248-a47e-11ea-b402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники на фоне пандемии коронавируса стараются обмануть россиян, используя их страхи. Именно поэтому гражданам предлагают «уникальные» товары, требуя обязательную предоплату.

Об особенностях работы мошенников рассказывается в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что обманом следует считать предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать цифровой пропуск на передвижение или сдать анализы. Также имели место случаи, когда грабители проникали в квартиры под видом врачей, социальных работников или людей, которые занимаются дезинфекцией.

Опасность быть обманутыми мошенниками существует и в Интернете. Например, людям присылают ссылки и просят перейти по ним. На открывшихся ресурсах требуется оставить персональные данные, которые потом будут использованы злоумышленниками в своих интересах. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендует россиянам пользоваться официальными источниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о мошенниках, которые орудуют в столице в защитных комбинезонах. Они представляются сотрудниками ведомства и угрожают штрафами за нарушение режима самоизоляции.