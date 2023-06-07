Россиянам рассказали об опасных местах для сбора грибов Телеведущий Тихомиров посоветовал не собирать грибы вдоль трасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грибы не стоит собирать вдоль трасс: лучше всего отойти как минимум на 500 м, если по дороге часто проезжают машины, посоветовал телеведущий и автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров. Он рассказал «Москве 24», что места вблизи трасс являются опасными. Углекислый газ от дороги оседает в грунте, а грибы хорошо впитывают соли тяжелых металлов.

Грибы лучше не собирать вдоль трасс. Если сельские дороги, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно, в принципе, в 10–20 м от них, если машина там проезжает раз в час. Если это какая-то трасса, то вообще лучше собирать минимум в 500 м от нее, — пояснил эксперт.

По словам Тихомирова, также не стоит собирать грибы в мегаполисах. Это связано с тем, что они впитывают вредные вещества, когда растут в черте города. Телеведущий предупредил, что такие грибы опасны для здоровья человека. При их употреблении в организме также будут накапливаться вредные вещества.

Россиянам ранее посоветовали внимательно проверять качество черешни, чтобы не ошибиться при выборе. Тем, кто предпочитает рынки, следует внимательно следить, какие ягоды попадают в пакет. Для этого можно смотреть за действиями продавца или самостоятельно перед тем, как расплачиваться, визуально осмотреть содержимое.