Россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе черешни Россиянам порекомендовали внимательно проверить качество черешни перед покупкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед покупкой черешни важно внимательно проверить качество ягод, чтобы не ошибиться при выборе. Тем, кто предпочитает брать черешню на развес на рынке или в лавке, следует внимательно следить, какие ягоды попадают в пакет. Для этого можно смотреть за действиями продавца или самостоятельно перед тем, как расплачиваться, визуально осмотреть содержимое на наличие плесневелых или подгнивших ягод, рассказывает РИАМО. Лучше всего покупать продукт в лавке, где продавец разрешает покупателю самостоятельно класть ягоды в пакет. Это свидетельствует об уверенности торговца в качестве товара.

Как уточняет издание, выбирая расфасованную по пластиковым лоткам черешню также важно убедиться в ее качестве. Внимательный осмотр содержимого даст информацию о спелости и свежести. Россиян предупреждают, что самое уязвимое место — внутренняя часть лотка из-за повышенной влажности. Некоторые ягоды могут раскиснуть или загнить, но увидеть этого не получится.

В магазине или супермаркете можно попросить документацию. Там должен быть указан сорт черешни, сроки сборов и место, где она росла. На рынке такие документы тоже должны присутствовать, но часто продавцы этим пренебрегают, поэтому остается рассчитывать только на их честность.

Пробовать ягоды перед покупкой не стоит. По словам агрономов, это дополнительный риск для здоровья: на ягодах могут быть следы от химикатов или микробы. Если «брать кота в мешке» не хочется, то перед тем, как попробовать черешню, нужно использовать влажные салфетки.

В Роскачестве ранее рассказали, что неравномерный окрас черешни служит сигналом о том, что она не лучшего качества. Кроме того, сухой хвостик свидетельствует о том, что ягоды лежат уже давно и потеряли свою сочность.