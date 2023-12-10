Россиянам рассказали об опасности раздачи домашнего интернета IT-эксперты: раздача домашнего интернета может привести к утечке личных данных

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

При подключении к домашней сети Интернет возникает риск передачи вируса или вредоносного программного обеспечения с устройства гостя и утечки личной информации, сообщили RT аналитики провайдера цифровых услуг. По их словам, существует альтернативная гостевая сеть, которая помогает в безопасном режиме подключаться устройствам к Wi-Fi-сети.

Это означает, что гости имеют доступ к интернету по отдельному Wi-Fi-каналу и не могут видеть другие устройства и данные в основной домашней сети, что обеспечивает защиту личных данных и устройств хозяев, — заявили IT-специалисты.

Как подчеркнули эксперты, в случае отсутствия гостевой сети злоумышленники могут получить доступ к личным данным. Речь идет о логинах и паролях пользователя, учетных записях, а также сведениях банковских счетов. Чтобы максимально обезопасить домашнюю сеть, специалисты рекомендуют делать регулярное обновление ПО роутера и подключающихся к сети гаджетов.

Ранее IT-эксперт Шамиль Магомедов рассказал, что защитить умный дом от взлома поможет цифровая гигиена. По его словам, для устройств необходимо устанавливать сложные пароли и создавать для них особую подсеть, которая не связана с доступом к личной информации.