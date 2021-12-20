Россиянам рассказали об опасности кухонной разделочной доски
Live 24: кухонные разделочные доски являются настоящим рассадником бактерий
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:20, 20 декабря 2021
Фото: pexels.com
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Одним из самых грязных предметов на кухне считается разделочная доска, так как на ней остаются частички пищи, а значит, она является рассадником бактерий. На одном квадратном сантиметре разделочной доски могут находиться десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки, пишет Live 24.
Всего на одном квадратном сантиметре разделочной доски может находиться до двух миллионов стафилококков и десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки. После нарезки морепродуктов на доске и вовсе могут остаться стрептомицеты. Эти бактерии провоцируют внекишечные инфекции, острую диарею и другие расстройства пищеварения, — сообщает издание.
При этом разделочные доски из бамбука или дерева представляют собой особую опасность, так как «собирают» на себе следы ножей и частицы продуктов. Также сообщается, что многие могут годами не менять разделочные доски, а особенно ленивые хозяева иногда даже не моют её, что создаёт благоприятные условия для размножения патогенов.
Ранее самыми загрязнёнными местами в доме были названы подоконники, подлокотники мягкой мебели, выключатели, ручки дверей, а также разделочные доски. К примеру, на подоконниках размножаются пылевые клещи, а на окнах летом скапливаются бактерии.