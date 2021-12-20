Россиянам рассказали об опасности кухонной разделочной доски

Одним из самых грязных предметов на кухне считается разделочная доска, так как на ней остаются частички пищи, а значит, она является рассадником бактерий. На одном квадратном сантиметре разделочной доски могут находиться десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки, пишет Live 24.

Всего на одном квадратном сантиметре разделочной доски может находиться до двух миллионов стафилококков и десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки. После нарезки морепродуктов на доске и вовсе могут остаться стрептомицеты. Эти бактерии провоцируют внекишечные инфекции, острую диарею и другие расстройства пищеварения, — сообщает издание.

При этом разделочные доски из бамбука или дерева представляют собой особую опасность, так как «собирают» на себе следы ножей и частицы продуктов. Также сообщается, что многие могут годами не менять разделочные доски, а особенно ленивые хозяева иногда даже не моют её, что создаёт благоприятные условия для размножения патогенов.