Россиянам рассказали об изменениях при выдаче шенгенских виз

Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации / Фото Shutterstock

Россиянам стало сложнее получать шенгенские визы, если раньше гражданам их выдавали на срок до пяти лет, то сейчас подобное право предоставляют строго на срок запланированной поездки, заявил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. Аргументируя свою позицию, он напомнил, что итальянское консульство практически перестало выдавать россиянам визы за редким исключением, пишет Lenta.ru.

Многие типы виз сейчас в консульстве практически не оформляют. Например, итальянское консульство практически перестало выдавать деловые визы, за редким исключением, — уточнил Певзнер.

По его словам, до начала спецоперации многим гражданам России выдавали мультивизы на срок до пяти лет, однако сейчас большая часть стран Шенгенского соглашения выдает россиянам туристические визы только на срок поездки. Певзнер уточнил, что несмотря на санкции в адрес российских банков, выписка из отечественного финансового учреждения по-прежнему подходит для оформления визы.

Визы оформляются в соответствии с Визовым кодексом, а он не менялся. Там прописан список документов, которые необходимо предъявить для получения визы. На сегодняшний день выписка с российского банковского счета подходит, — резюмировал он.

Ранее итальянский визовый центр в Москве заявил о прекращении приема документов на получение визы у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора. Сообщается, что получить услугу могут только те, у кого сбор уже оплачен, чему есть подтверждение в бумажном виде, а также освобожденные от платы категории лиц.