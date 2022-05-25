Визовый центр Италии прекратил прием документов от некоторых граждан России Визовый центр Италии прекратил прием документов у ряда граждан из-за проблем с консульским сбором

Итальянский визовый центр в Москве / Фото Социальные сети

Итальянский визовый центр в Москве заявил о прекращении приема документов на получение визы у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора. Сообщается, что получить услугу могут только те, у кого сбор уже оплачен, чему есть подтверждение в бумажном виде, а также освобожденные от платы категории лиц.

В связи с временной невозможностью Банка Интеза принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора, визовый центр Италии не может принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор, — говорится на сайте центра.

Итальянский бизнес тем временем столкнулся с финансовыми трудностями из-за проблем с российскими туристами. По словам местного владельца недвижимости, россияне потеряли интерес к апартаментам и домам. От нехватки туристов из РФ страдает и ресторанный бизнес. Официант в одном из местных ресторанов выразил надежду, что российские туристы вернутся к концу лета, если к тому времени закончится спецоперация на Украине.

Накануне стало известно, что официально открылась для российских туристов Испания. Чтобы отправиться в путешествие, теперь достаточно иметь при себе шенгенскую визу и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.