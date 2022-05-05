В Италии пожаловались на отсутствие российских туристов

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Итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов, рассказал The Guardian владелец агентства недвижимости в коммуне Скалеа Никола Ротондаро. По его словам, экономика региона расцветала благодаря россиянам.

Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают, они отрезаны, — заявил Ротондаро.

Отмечается, что интерес к итальянской недвижимости со стороны россиян начал набирать обороты примерно с 2010 года: самым известным российским владельцем недвижимости в Скалеа был актёр Борис Клюев. Недвижимость там можно купить всего за €14 тысяч, а некоторые её владельцы даже обосновались в стране. Однако нынешняя ситуация не позволяет надеяться на новый интерес россиян к Италии.

Официант в одном из местных ресторанов также пожаловался на отсутствие российских туристов и выразил надежду, что они вернутся к концу лета, если к тому времени закончатся действия на Украине.

Ранее эмиграционный юрист Юлия Каргина назвала несколько стран, где россиянам проще всего получить вид на жительство или гражданство. По её словам, нашим соотечественникам всегда рады в Аргентине: уже через два года проживания эта страна даёт второе гражданство. Из всех западноевропейских стран Италия — самая лояльная для граждан России, особенно для семей с детьми, отметила Каргина. В стране существует долгосрочная виза, которая даёт право на эмиграцию.