Россиянам открыли ещё одно туристическое направление Испания открыла границы для российских туристов

Фото shutterstock.com

Испания официально открылась для туристов из России и других стран, не входящих в зону Евросоюза и Шенгена, сообщили в Ассоциации российских туроператоров со ссылкой на заявление испанского Минтуризма. Чтобы отправиться в путешествие, теперь достаточно иметь при себе шенгенскую визу и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В Мадриде ожидают, что таким образом удастся ускорить восстановление туристической отрасли после пандемии коронавируса. По словам главы испанского Минтуризма Рейес Марото, иностранным путешественникам гарантируется безопасность передвижения.

Чтобы попасть в Испанию, необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест на ковид или тест на антигены к коронавирусу не ранее чем за 24 часа до посадки на рейс.

Накануне стало известно, что Испания стала лидером в антирейтинге заболеваемости обезьяньей оспой. В стране выявили уже 30 случаев заражения вирусом.

Оспа обезьян — это вирусная инфекция, которая редко передаётся от человека к человеку. Большинство людей переносят заболевание в лёгкой форме, но эксперты не исключают развития тяжёлых форм. Случаи заражения обезьяньей оспой выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции и в ряде других стран.

Ранее директор Объединения туроператоров выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко напомнил о трудностях, с которыми пришлось столкнуться российским туристам в разгар пандемии коронавируса. По его словам, при выборе турнаправления стоит учитывать не только эпидемиологическую обстановку, но и антироссийские шаги, предпринимаемые западными государствами.