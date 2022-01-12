Россиянам рассказали о самых перспективных профессиях в сфере фриланса

SMM-специалисты и копирайтеры будут наиболее востребованы среди представителей фриланс-профессий в 2022 году, рассказали эксперты сервиса «СберУслуги». Следом за ними идут дизайнеры интерьера, так как в 2021 году многие россияне интересовались ремонтом, пишет «Газета.Ru».

На первом месте оказались SMM-специалисты и копирайтеры, что объясняется непрерывным развитием социальных сетей из года в год. Следом идут дизайнеры интерьера. В 2021-м россияне стали активнее интересоваться ремонтом, и в наступившем году популярность этого тренда, как ожидают аналитики, увеличится, — сообщает издание.

Тройку лидеров замыкают веб-дизайнеры: эта профессия уже долгое время является одной из самых востребованных на рынке труда. На четвёртом месте расположились специалисты, занимающиеся созданием специальных чат-ботов, топ-5 замыкают фотографы.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами. По данным FinExpertiza, наиболее оплачиваемыми стали сотрудники нефтяной и газовой сферы, а также топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления.