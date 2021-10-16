Россиянам рассказали о правилах общения в мессенджерах

Во время переписки в мессенджерах, как и при любом другом типе общения, следует не забывать об определённом этике, использовать правильное время и не ставить смайлики там, где это неуместно. Об этом в интервью ПРАЙМ рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Инга Корягина.

По словам Корягиной, одним из важных моментов переписки в мессенджерах является выбор времени отправки сообщения, дабы не потревожить собеседника в неподходящий для него момент.

Прежде чем написать, подумайте, сколько времени займёт ответ на ваше сообщение у собеседника. Пишите только в том случае, если это важно и безотлагательно, кратко и по делу, — подчеркнула эксперт.

Также она не рекомендовала в переписке менять время и место встречи, поскольку возможно, что собеседник просто не получит новую информацию.

В деловой переписке в мессенджерах уровень формальности не должен снижаться, не следует в сообщениях использовать фамильярный стиль общения и стоит воздержаться от смайликов и эмодзи.

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