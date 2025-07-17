Боярский раскрыл, как мессенджер MAX поможет бороться с мошенниками

В новейшем мессенджере MAX внедрят проверку личности пользователя, чтобы снизить количество мошеннических действий, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, правоохранительные органы быстро смогут вычислить нарушителей.

Для меня кажется очень важным, что именно на этой платформе будет расширяться круг доверенных лиц, которые, не стесняясь, прошли проверку и от них точно можно не ждать мошеннических действий. А если вдруг они решатся на это, у правоохранительных органов не будет труда понять, кто за что должен отвечать, — заявил Боярский.

Он отметил, что функции защиты от мошенничества есть и в других мессенджерах, включая Telegram, но их непросто найти. По его словам, там можно отключить возможность голосовых вызовов и сообщений с незнакомых номеров. Их нельзя полностью отсечь, но можно настроить так, что звонки будут приходить без звука и копиться красным цветом в списке пропущенных.

Ранее эксперт по коммуникациям Ярослав Мешалкин в беседе с NEWS.ru заявил, что мессенджер MAX может заинтересовать прежде всего пенсионеров, так как в нем снижена вероятность столкнуться с мошенническими звонками и сообщениями. По его мнению, платформа ориентирована на широкую аудиторию, особенно на тех, кто активно пользуется «Госуслугами». Он отметил, что, кроме пенсионеров, основными пользователями MAX могут стать госслужащие и школьники.