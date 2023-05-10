Россиянам рассказали о пользе майских овощей В Роспотребнадзоре рассказали о большом содержании витамина С в майских овощах

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В ранних овощах, которые собирают в мае, содержится большое количество витаминов С и Р, а также клетчатка, рассказали в Роспотребнадзоре. Данные продукты будут особенно полезны при ряде заболеваний, в том числе при хрупкости сосудов и диабете, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на Telegram-канал местного ведомства.

В ранних овощах большое содержание витаминов С и Р, клетчатки и низкий гликемический индекс. Есть майские овощи будет полезно тем, кто страдает от хрупкости сосудов, диабета или хочет заняться профилактикой инфекционных заболеваний, — пишет издание.

В Роспотребнадзоре призывают россиян включить в свой рацион больше зелени, редиса, помидоров и огурцов. При этом есть овощи нужно в умеренном количестве, так как избыточное потребление может вызвать проблемы со здоровьем.

Американские кардиологи ранее провели исследование, в ходе которого выяснили, что диета DASH является самой эффективной и полезной. В рамках этой диеты в рацион включаются овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, обезжиренные или нежирные молочные продукты, птица, рыба, бобовые и орехи. Выбор отдается в пользу продуктов, богатых калием, кальцием, магнием, клетчаткой и белком.