Врачи США назвали самую полезную и эффективную диету Американские кардиологи назвали DASH самой полезной и эффективной диетой

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Американские кардиологи провели исследование, в ходе которого выявили, что диета DASH является самый эффективной и полезной. Название расшифровывается как «диетологический подход к лечению гипертонии». В рамках этой диеты в рацион включаются овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, обезжиренные или нежирные молочные продукты, птица, рыба, бобовые и орехи, сообщает KP.RU.

Как уточняет издание, в рамках DASH следует ограничить употребление соли. Можно добавлять вместо нее специи и пряности, они помогут усилить вкус блюд. Следует реже есть свинину, говядину и другие продукты, содержащие насыщенные жиры. Выбор отдается в пользу продуктов, богатых калием, кальцием, магнием, клетчаткой и белком. Так, рекомендуется включить в меню курагу, морскую капусту, лосось, авокадо, петрушку, финики, тофу, фасоль, шпинат, бобовые и морепродукты.

Кроме того, на такой диете важно сократить количество масла в рационе. Так, на одну порцию может приходится чайная ложка растительного масла, столовая ложка майонеза или две столовые ложки заправки для салата. Сладкое не должно превышать пяти порций в неделю, а каждый прием не должен быть больше столовой ложки сахара.

Врач-диетолог Анастасия Ефимова ранее посоветовала для быстрого похудения и удержания веса включить в рацион цельнозерновые продукты, заменив ими белый рис, булку и макароны. По ее словам, цельные зерна предотвращают резкий подъем уровня сахара, а также содержат большое количество клетчатки и питательные вещества.