Россиянам рассказали о новогодних аферах кибермошенников

Кибермошенники перед Новым годом используют праздник как инфоповод и предлагают большие скидки, сообщил аналитик Positive Technologies Фёдор Чунижеков изданию Lenta.ru. По его словам, они сочетают разные способы обмана граждан: например, отправляют письмо с выгодным предложением, чтобы заставить человека перезвонить и скачать вредоносную программу. Также стало больше клонов сайтов известных магазинов, которые собирают данные банковских карт.

В контексте приготовлений к Новому году киберпреступниками чаще всего используется инфоповод про большие скидки или эксклюзивные предложения. На таргетированные атаки у злоумышленников уходит много времени, они применяются в атаках, направленных на определённую компанию. Поэтому в большинстве случаев используются массовые рассылки с вредоносными вложениями, которые вызовут интерес у большего числа пользователей, чем при таргетированной атаке, — сказал Чунижеков.

Он добавил, что информацию о скидках нужно проверять на официальных сайтах, а запускать подозрительные приложения и переходить по непроверенным ссылкам нельзя. Также Чунижеков посоветовал установить в почте, онлайн-банке и соцсетях двухфакторную аутентификацию. При этом можно завести отдельную банковскую карту с лимитом на денежные операции для оплаты товаров в Интернете.

Ранее Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами пользователей сервиса «Госуслуги». Они получают цифровые копии документов людей и берут на их имена займы.