Россиянам рассказали о методах борьбы с телефонными мошенниками

Телефонные мошенники могут быть крайне убедительными в своих аферах, поэтому при малейшем подозрении стоит сразу же сбрасывать звонок, рассказал эксперт по информационной безопасности Иван Земцов. Он также подчеркнул, что никаких «безопасных» счетов для хранения денег не существует, а сотрудники службы безопасности банка не звонят своим клиентам, передаёт «МК в Красноярске».

Злоумышленники очень грамотно действуют на эмоции людей, «гипнотизируют» жертв. Бывают случаи, что человек сам не замечает, что называет суммы, которые есть у него на счёте, и тем самым помогает преступникам. Я в таких случаях рекомендую не слушать, что вам говорят по телефону, а сбрасывать звонок, — подчеркнул Земцов.

Он посоветовал не доверять собеседнику по телефону, если речь идёт о вкладах, кредитах или финансах. Всю информацию стоит тщательно перепроверять, особенно если мошенники представились конкретным именем. Он рассказал, как мошенники иногда могут представиться сотрудниками службы безопасности банка и сообщить о взятом на жертву кредите.

Для его якобы отмены они попросят установить приложение, которое позволит аферистам заполучить доступ к личному кабинету потерпевшего. Шевцов также вспомнил, как однажды мошенники ради убедительности пригрозили ему полицией.

Мошенники сейчас сами прикрываются законами и грозят потенциальным жертвам полицией. Однажды я разговаривал с девушкой, назвал её мошенницей, но она сказала, что это я мошенник и мне пригрозила полицией, — рассказал он.

Ранее россиянам рассказали о новом способе обмана телефонных мошенников: они заставляют своих жертв оплачивать набитые бумагой картонные коробки на почте, даже если те их не заказывали.