Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе психолога Бизнес-коуч Горбунова посоветовала обращать внимание на опыт психолога

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При выборе психолога стоит обратить внимание на его опыт и образование, рассказала бизнес-коуч Елизавета Горбунова. В беседе с «МК в Чите» она посоветовала поискать о специалисте информацию, а также посмотреть, насколько с ним комфортно общаться.

При обращении к специалисту в сфере психологии и ментального здоровья я рекомендую проверять его образование, практику и опыт. Этим вы, в первую очередь, заботитесь о себе. Если в открытых источниках нет этих данных, обязательно спрашивайте, потому что это ваше ментальное здоровье, которое во многом определяет качество нашей жизни, — подчеркнулаона.

Кроме того, с психологом должно быть комфортно работать. Как пояснила Горбунова, это очень важно, поскольку все люди имеют разный темперамент и ценности. В связи с этим она считает, что специалист не должен навязывать клиенту своего мнения, он должен быть «туп, ленив и аморален».

Мне нравится фраза о том, что коуч должен быть «туп, ленив и аморален». Это значит, что эксперт такого профиля должен: а) задавать вопросы, а не «грузить» клиента своими знаниями, б) не должен решать проблему за клиента, в) не должен навязывать свои представления о морали, — отметила эксперт.

Психолог и коуч Александр Кичаев ранее заявил: чтобы избежать депрессииосенью, следует хорошо отдохнуть летом. Также держать себя в тонусе и не предаваться хандре и унынию помогут регулярные передышки после летнего сезона. Он посоветовал также не жить, «как белка в колесе», и стараться не ощущать себя «загнанной лошадью», выполняя непомерную работу, а научиться брать паузу. Чтобы переключиться, можно использовать выходные и праздничные дни.