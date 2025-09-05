Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:32

Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке билетов

Адвокат Карабанов: при покупке билетов нужно смотреть на комплектацию вагона

Любая авиа, авто или ж/д перевозка — это в первую очередь оказанная услуга, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Он посоветовал, покупая билет, ознакомиться с тем, что входит в пакет, кроме непосредственно проезда.

Посмотреть комплектацию вагона. Наличие там кондиционера, при необходимости тапок, обеда, завтрака. Момент оплаты является моментом заключения сделки. И если человек считает, что ему предоставлена услуга либо некачественная, либо не в полной мере, то он уже в части защиты своих прав имеет право обратиться в суд, — сказал Карабанов.

Он добавил, что сложнее дело обстоит с перелетами. По словам правозащитника, у авиакомпаний есть огромный люфт на одностороннее оказание услуг под предлогом либо техники безопасности, либо особых условий, поэтому права пассажира в этой сфере значительно ограничены.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что пассажиры имеют право на бесплатное питание и размещение при задержке рейса. По его словам, авиакомпании обязаны предоставлять услуги в зависимости от продолжительности задержки, включая напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

