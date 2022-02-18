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Россиянам рассказали, когда стоит сменить масло в автомобиле

Автоэксперт Рузанов: масло в автомобиле пора менять после 5-7,5 тысячи километров пробега
16:18, 18 февраля 2022
Россиянам рассказали, когда стоит сменить масло в автомобиле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обычно масло рекомендуется менять в автомобиле каждые 10-15 тысяч километров пробега, однако при наиболее оптимальном варианте это стоит делать через 5-7,5 тысяч километров, считает автоэксперт Алексей Рузанов. По его словам, при интенсивной езде по городу масло быстро «деградирует», пишет Pravda.Ru.


При интенсивной городской езде температура масла повышается, и оно быстрее деградирует. Или наоборот, из-за коротких поездок по городу, до супермаркета и обратно, оно не успевает прогреться и образовываются отложения. Добавьте к этому частые запуски в мороз, езду по пробкам, выезд за город по далеко не идеальным дорогам. Все это сокращает жизненный цикл правильной работы масла, — пояснил Рузанов.


По его словам, несвоевременная замена масла может привести к серьёзным поломкам автомобиля, а значит — и к дорогостоящему ремонту машины. Так, например, со временем масло окисляется и теряет часть своих полезных свойств. Его вязкость снижается, что может привести к появлению смолистых отложений на картере двигателя.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра. От него освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими в личных целях. Их владельцы вправе обращаться за проведением техосмотра по желанию.

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