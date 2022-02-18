Россиянам рассказали, когда стоит сменить масло в автомобиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь предпринимателя и борца за православные ценности Германа Стерлигова Пелагея после развода сыроваром Олегом Сиротой будет получать от него больше миллиона рублей в месяц, сообщает KP.RU со ссылкой на друга семьи. Всё хозяйство сыровара заложено, у него сотни миллионов рублей долгов по кредитам, сообщил собеседник.

Кредитов на сотни миллионов рублей. Как, впрочем, у большинства фермеров. По брачному контракту Пелагея не является поручителем по этим кредитам. По долгам фермерского хозяйства отвечает один Олег, без жены. В...