Сотрудники Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия подготовили советы по выбору лучших мандаринов.
В первую очередь они рекомендуют оценить форму и цвет плодов — они должны быть оранжевые или оранжево-красные, без чёрных пятен. При этом они не должны быть слишком мягкими.
А вот запах ничего не расскажет о качестве новогоднего угощения. Также не стоит оценивать вкусовые качества этих фруктов по наличию листочков.
По словам экспертов, следует
Хранить фрукты можно до месяца при температуре от трёх до восьми градусов.
Как писал NEWS.ru, ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что фрукты плохо подходят в качестве закуски, потому что они ускоряют процесс наступления опьянения.
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