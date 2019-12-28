https://static.news.ru/photo/fc568268-2966-11ea-a961-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Сотрудники Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия подготовили советы по выбору лучших мандаринов.

В первую очередь они рекомендуют оценить форму и цвет плодов — они должны быть оранжевые или оранжево-красные, без чёрных пятен. При этом они не должны быть слишком мягкими.

А вот запах ничего не расскажет о качестве новогоднего угощения. Также не стоит оценивать вкусовые качества этих фруктов по наличию листочков.

По словам экспертов, следует отдавать предпочтение мандаринам, сорт и вкус которых нравится больше всего. Среди самых популярных — тенжерины, клементины, минеолы и мандарины «сатсума».

Хранить фрукты можно до месяца при температуре от трёх до восьми градусов.

Как писал NEWS.ru, ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что фрукты плохо подходят в качестве закуски, потому что они ускоряют процесс наступления опьянения.