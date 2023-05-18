Россиянам рассказали, как помочь собаке справиться со страхом грозы Кинолог Голубев посоветовал не брать собаку на руки при проявлении страха грозы

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При проявлении страха грозы нужно попытаться успокоить собаку, но для этого не следует брать питомца на руки, чтобы не закреплять такое поведение в качестве привычки, советует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что следует дать собаке возможность найти укрытие, если она пытается спрятаться из-за громких звуков и вспышек молний.

Нужно понимать, что большую роль в этом процессе играет хозяин. Собака ориентируется на вашу реакцию. Не нужно поощрять паническое поведение животного: не берите собаку на руки, не наглаживайте ее, когда она пытается убежать или спрятаться во время грозы, — пояснил кинолог.

По его словам, питомцу нельзя давать лакомства, чтобы он успокоился — собака воспримет это как поощрение и в следующий раз при грозе будет вести себя так же. Следует опуститься на уровень животного и спокойно с ним разговаривать. Если питомец ищет убежище, то можно помочь ему в этом. Хозяин должен показать собаке, что она находится в безопасности, объясняет Голубев.

Голубев рекомендует установить причины подобного поведения, так как они делятся на врожденные и приобретенные. В первом случае оказать питомцу помощь может только ветеринар. Хозяину придется перестроить жизнь собаки: выгуливать ее на поводке, давать назначенные препараты и сделать дома укрытие, где питомец будет прятаться во время грозы. Приобретенная реакция формируется, если сразу несколько раздражителей одновременно напугали животное.

При острой реакции на громкие звуки кинолог советует разговаривать с питомцем. При нахождении на улице можно начать бежать с собакой — это поможет сократить уровень стресса. Затем нужно увлечь животное игрой. Делать это необходимо, даже если питомец выражает нежелание участвовать в активностях. Со временем собака сама будет включаться в игру и станет менее остро реагировать на громкие звуки.

Голубев ранее посоветовал изучить симптомы проявления аллергии у питомцев, чтобы сразу распознать заболевание у собаки. Он подчеркнул, что заниматься самолечением при этом не стоит — необходимо сразу обратиться к ветеринару, который окажет квалифицированную помощь и проведет все необходимые анализы.