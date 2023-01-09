Россиянам объяснили, как оформить электронный полис ОМС Минцифры: россияне могут оформить электронные полисы ОМС через «Госуслуги»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

У россиян появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на «Госуслугах», сообщило Минцифры в Telegram. Для этого гражданам нужно иметь действующую учетную запись на портале. Для оформления полиса на детей потребуется их свидетельство о рождении.

Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на «Госуслугах». Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении, — объяснили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что все данные о полисе будут храниться в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Там же можно будет изменить страховую компанию, регион страхования, а также приостановить и возобновить действие полиса.

С 1 декабря в России вступил в силу новый порядок ведения учета в системе ОМС. Теперь можно будет получить бесплатную помощь при наличии паспорта, иметь при себе бумажный полис необязательно.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова пояснила, что новый порядок ведения учета в ОМС призван консолидировать данные о пациентах в едином реестре на базе Государственной информационной системы ОМС. Нововведение упростит процесс оформления документов, а также повысит эффективность обмена данными между учреждениями — участниками системы ОМС.