С 1 декабря россияне смогут получать медпомощь без предъявления полиса ОМС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 декабря в России вступит в силу новый порядок ведения учета в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Теперь получить бесплатную помощь будет можно при наличии паспорта, иметь при себе бумажный полис будет не обязательно.

Финогенова пояснила, что новый порядок ведения учета в ОМС призван консолидировать данные о пациентах в едином реестре на базе Государственной информационной системы ОМС. Нововведение упростит процесс оформления документов, а также повысит эффективность обмена данными между учреждениями — участниками системы ОМС.

Теперь в базу данных о гражданине будет вноситься информация о месте его пребывания и месте выдачи полиса, — отметила она.

Если сейчас полиса ОМС у гражданина по какой-то причине нет, то электронный полис в виде штрихкода со сведениями о застрахованном можно получить, подав сведения о себе через портал госуслуг. Детям, которые будут рождаться после 1 декабря, полис будет предоставляться по факту рождения или получению гражданства. Сам же цифровой полис будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг, поэтому его невозможно будет потерять. Наличие же бумажного полиса будет означать и наличие информации о гражданине в реестре.

Ранее сообщалось, что в России с 1 декабря запустят проект цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). В ФФОМС отметили, что нужная технологическая база, которая позволит россиянам перейти на электронные полисы ОМС, находится в высокой степени готовности.