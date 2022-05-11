Россиянам рассказали, как обезопасить себя от банковских мошенников

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые могут взять кредит в банке через приложение в смартфоне, при потере мобильного телефона стоит в первую очередь заблокировать сим-карту. Как сообщает АБН, финансовые организации снимают с себя ответственность в случае передачи смартфона «неуполномоченным лицам».

Другой вариант стать жертвой мошенников из-за гаджета связан с СМС и другими электронными рассылками, а также телефонными звонками, в которых говорится об уже одобренном кредите в том или ином банке. Номер телефона потенциальной жертвы зачастую попадает в руки злоумышленников из-за слива в Сеть баз данных финансовых организаций, — сообщает издание.

При таком способе обмана клиент банка получает звонок от злоумышленников с предложением о кредите, таким образом аферисты пытаются узнать данные о счёте или о банковской карте. Также стало известно, что для получения кредита мошенникам достаточно завладеть сканом или фотографией паспорта.

Многие микрофинансовые организации выдают займы удалённо, чем нередко пользуются злоумышленники. То же самое касается и ситуаций с потерей документа, который может попасть в руки мошенников, — пишет издание.

Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и вымогают деньги, предлагая компенсацию за якобы некачественное лечение. Общение преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счёта в одном из российских банков.