Россиянам рассказали, как гадалки и экстрасенсы воздействуют на психику Эксперт по технике речи Дейнеко: гадалки используют голос как инструмент для внушения

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Голос является мощным инструментом воздействия на психику людей, чем пользуются разнообразные гадалки и экстрасенсы, которые способны внушить даже самые невероятные установки, рассказала в беседе с LIFE.ru преподаватель по технике речи Кристина Дейнеко. По ее словам, для усиления воздействия такие «специалисты» добавляют в свои высказывания особые эмоциональные оттенки, а также определенные ключевые слова и выражения.

Их голос звучит уверенно, спокойно и часто обладает гипнотическим эффектом. Они подбирают слова таким образом, чтобы вызывать чувство удивления и восхищения, создавать впечатление, будто они обладают чем-то сверхъестественным. <...> Причем голос у «магических специалистов» спокойный и дружелюбный, иногда по-отечески добрый, — пояснила эксперт.

Как отметила Дейнеко, гадалки и экстрасенсы умело задают вопросы, так что человек, сам того не подозревая, рассказывает о себе все. При этом, по ее словам, в основе предсказаний подобных «магов» лежат манипуляции и обман. В частности, они могут использовать утверждения, которые применимы ко многим людям, например: «Вы встретите нового человека, который изменит вашу жизнь».

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на многочисленные разоблачения, люди зачастую продолжают верить различным шарлатанам. Она рекомендовала включать критическое мышление и постараться не поддаваться их влиянию.

Ранее член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин заявил, что неопознанные летающие объекты существуют, но нет никаких оснований думать, что это обязательно инопланетяне. Он напомнил, что люди часто принимали за инопланетные корабли запуски ракеты, атмосферные явления, обычные летательные аппараты и горящие воздушные фонарики.